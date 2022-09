Prefeito diz que vai cobrar melhorias em quadra do Centro Cívico

Espaço reformado foi entregue em junho, com seis meses de atraso, mas há problemas que persistem

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), afirmou nesta quinta que irá cobrar da empresa responsável, a Mazetto Construções, melhorias na quadra de ginástica do Centro Cívico.

O espaço reformado foi entregue em junho com um atraso de seis meses da previsão inicial, e, apesar disso, os problemas apresentados pelos atletas antes das obras continuam a existir, conforme matéria publicada pelo LIBERAL em agosto.

Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Entre os inconvenientes estão goteiras, invasão de vândalos, aparição de pombos e problemas na iluminação. Além disso, muitos aparelhos que ficaram do lado de fora do ginásio durante a reforma estão danificados. Sobre isso, o chefe do executivo afirmou que tentará parcerias para a reposição.

Chico confirmou ainda que irá junto com a Secretaria de Esportes notificar a empresa vencedora da licitação e responsável pelas obras, para que todos os serviços entregues estejam em excelência.

Questionado, o responsável pela empresa, Alexandro Pedroso Mazetto, relatou que todas as melhorias previstas em contrato foram realizadas e as reclamações citadas na reportagem devem ser feitas em novo processo licitatório.

Colaborou Rodrigo Alonso.