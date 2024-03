Prefeito Chico Sardelli se recupera de gripe H1N1

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), está afastado das atividades presenciais do Executivo, devido a uma gripe H1N1, de acordo com a assessoria da prefeitura. Ainda conforme a nota divulgada na noite desta terça-feira (5), ele está “bem, medicado e se recuperando”.

Prefeito Chico Sardelli se recupera de quadro de H1N1 – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O quadro de saúde do prefeito foi questionado após ele ter se ausentado de um evento na manhã desta terça, no qual a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos recebeu equipamentos no valor de R$ 200 mil para três unidades.

Durante o evento, foi informado que Chico não estaria presente devido a compromissos em São Paulo.

No entanto, por volta das 20h30 desta terça foi divulgada a informação sobre o problema de saúde.

“O prefeito se recupera em casa de um quadro de gripe H1N1. Ele está bem, medicado e se recuperando. Por orientação médica, está repousando em casa, mas segue trabalhando à distância até a diminuição dos sintomas”, diz a nota.