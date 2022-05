Prefeito Chico Sardelli diz que tarifa de ônibus vai ficar em R$ 4,70 em Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), garantiu nesta quarta-feira que a tarifa do transporte coletivo urbano vai continuar em R$ 4,70. A informação foi divulgada pela prefeitura logo após o mandatário ter discutido o assunto em reunião com dez vereadores, no Paço Municipal.

Prefeitura estuda aumentar subsídio à concessionária para segurar o aumento na tarifa dos ônibus – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Nós controlamos as contas públicas todos os dias e não podemos sacrificar o trabalhador de Americana para garantir o serviço de transporte”, declarou o chefe de Executivo, via assessoria de imprensa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Resta à prefeitura, agora, elevar o subsidio pago à Sancetur, empresa que administra a frota por meio da Sou Americana. A administração municipal reforçou, nesta quarta, que “discute alternativas para garantir o equilíbrio financeiro previsto em contrato, por meio do pagamento de subsídio”.

Na última terça, o proprietário da Sancetur, Marco Chedid, havia dito ao LIBERAL que o Executivo prometeu chamá-lo na próxima semana para uma conversa sobre a tarifa. A concessionária exige reajuste para R$ 10,24 ou aumento do subsídio.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

Um dos argumentos usados por Chedid é que a alta do diesel encareceu o serviço. Segundo ele, a operação do transporte público em Americana está com um desequilíbrio de R$ 1,8 milhão por mês, situação que, de acordo com o contrato de concessão, precisa ser corrigida.

O empresário cobra uma solução por parte da prefeitura. “A prefeitura tem a obrigação de dar o transporte e tem a obrigação de cumprir o contrato com a gente. Está muito difícil operar. A situação está crítica”, afirmou Chedid, que ameaça acionar a Justiça caso não haja reajuste da tarifa ou aumento do subsídio.

O encontro desta quarta contou com as presenças dos vereadores Dr. Wagner Rovina (PV), Thiago Brochi (PSDB), Juninho Dias (MDB), Silvio Dourado (PL), Pastor Miguel Pires (Republicanos), Leonora Périco (PDT), Thiago Martins (PV), Lucas Leoncine (PSDB), Fernando da Farmácia (PTB) e Leco Soares (Podemos).