Prefeito Chico Sardelli cita possibilidade de vacinar 3 mil pessoas por dia

Com expectativa de receber lotes maiores de imunizantes, Prefeitura de Americana pretende montar uma estratégia para ampliação do atendimento

Com expectativa de receber lotes maiores de vacinas contra coronavírus (Covid-19) a partir desta semana, a Prefeitura de Americana vai montar uma estratégia para ampliação do atendimento. Em entrevista ao LIBERAL, o prefeito Chico Sardelli (PV) citou a possibilidade de vacinar 3 mil pessoas por dia.

Prefeito falou ao LIBERAL sobre a vacinação contra a Covid-19 no município – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ele discutirá o assunto com sua equipe nesta segunda-feira (14). “Estaremos reunidos para poder definir uma escala de maior atendimento para poder atender uma população mais volumosa e, assim, começarmos a diminuir os nossos problemas”, comentou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O mandatário falou com a reportagem na manhã deste sábado, em visita à UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim São Paulo, onde houve a imunização de profissionais da educação com 18 anos ou mais.

Vacina da Pfizer estava sendo aplicada em Americana neste sábado – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na oportunidade, eles receberam a primeira dose da vacina da Pfizer, que começou a ser aplicada pelo município justamente neste sábado. “Parabéns aos profissionais. Temos pessoas voluntárias que estão aqui nos ajudando a fazer o cadastro daqueles que vêm tomar”, afirmou o prefeito.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Uma das pessoas vacinadas foi Mirian Lunardeli Rodrigues dos Santos, de 43 anos, que é professora da rede particular. “A gente estando imunizado já protege a gente, já protege também os nossos familiares. Acho que fica muito melhor para a retomada [das aulas presenciais], principalmente para a gente que trabalha com um público grande”, declarou.

Professora Mirian Lunardeli Rodrigues dos Santos recebendo a dose da vacina em Americana – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Agendamento esgotado

Os trabalhadores da educação devem agendar a aplicação por meio do site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina. No entanto, o agendamento para profissionais de 18 a 44 anos e para pessoas com 55 anos ou mais já tinha se esgotado neste sábado. Deve ser reaberto na segunda.