Prefeito Chico Sardelli assina contratos do Residencial Nova Aliança

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), assinou nesta sexta-feira (7) os contratos com a CEF (Caixa Econômica Federal) referentes ao Residencial Nova Aliança, em construção na região da Praia Azul. As moradias são resultado de uma parceria entre a prefeitura, a Caixa e a Asta (Associação dos Sem-Teto de Americana). A assinatura tem poder de escritura pública dos imóveis.

Prefeito assinou nesta sexta os contratos com a Caixa Econômica Federal no gabinete – Foto: Beatriz Costa / Prefeitura de Americana

Segundo a administração municipal, 158 unidades serão construídas no primeiro módulo. Entre junho e julho, estão programados mais dois módulos com 372 unidades. As obras começaram em março com entrega prevista para setembro e novembro do ano que vem.

As moradias terão valor médio de R$ 130 mil, sendo casas de 53 metros quadrados com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro e terrenos de 150 e 220 metros quadrados. O empreendimento será instalado em uma área total de 160 mil metros quadrados, com o investimento total de aproximadamente R$ 70 milhões, segundo a Secretaria de Habitação.

As unidades atendem a demanda de cadastro habitacional da prefeitura e também dos associados da Asta. O projeto de loteamento de interesse social e o gerenciamento da obra para a construção das moradias são de responsabilidade da Asta.