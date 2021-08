Prefeito assina transferência das casas na Rua Dom Pedro

Os imóveis são provenientes da extinta Rede Ferroviária Federal – RFFSA - Foto: Ernesto Rodrigues

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), assinou nesta terça-feira com o superintendente de Patrimônio da União no Estado de São Paulo, Denis Fabrisio de Oliveira Selymes, o contrato de transferência para o município das nove casas localizadas na Rua Dom Pedro, na região central.

A medida permitirá a regularização fundiária e a titulação das moradias da “Vila Ferroviária”, aos respectivos ocupantes no âmbito da REURB-S (Reguralização Fundiária Urbana de Interesse Social). Juntas, as nove casas ocupam uma área de 1.785,38 metros quadrados, entre os números 14 e 86, no valor de R$ 2,1 milhões.

“As nove casas com os terrenos foram doados para o município com a obrigação de transferência para as famílias que lá residem. O município é um elo entre a União e os moradores”, explicou Luiz Cezaretto, secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, em entrevista ao LIBERAL.

De acordo com ele, essa transferência deve ocorrer nos próximos dias. “É rápido até porque é algo que já vinha se arrastando há muitos anos”.

Os imóveis são provenientes da extinta Rede Ferroviária Federal – RFFSA. As famílias contempladas estão há mais de 35 anos no local.

A notícia foi comemorada pelo casal Sonia Aparecida Venerando Vespasiano, 57 anos, e Wagner José Vespasiano, 64 anos. “A antiga Fepasa é história de muitos, principalmente, as nossas histórias de vida”, disse Sonia. O marido dela trabalhou por 20 anos como chefe de trem dos passageiros.

A doação das casas foi autorizada pelo governo federal no dia 28 de abril deste ano. Na data, a secretaria de Habitação informou que as famílias que seriam beneficiadas já haviam passado pelo cadastro social e, que após a doação efetiva, receberiam a certificação dos seus imóveis.

“Uma conquista para as famílias que lá residem há muito tempo e aguardavam por esta realização”, disse o prefeito Chico Sardelli.