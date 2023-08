Chico apresenta novo slogan e calendário de obras e eventos para agosto

Prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e outras autoridades lançaram slogan comemorativo - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Prefeitura de Americana apresentou nesta terça-feira o novo slogan e o calendário de obras e eventos em comemoração ao aniversário da cidade, que completa 148 anos no dia 27 de agosto. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa no Paço Municipal.

A administração também pretende anunciar neste mês a chegada de duas empresas, sendo uma de comércio varejista e outra do ramo de aviação, segundo o prefeito Chico Sardelli (PV).

O slogan adotado pela prefeitura para o mês simbólico foi “Americana voltou a sorrir”, gravado em uma espécie de placa de patrimônio — a intenção da prefeitura é dizer que o sorriso da população é como um patrimônio. O sorriso também está presente no numeral “148”.

“A concepção dessa marca foi muito fácil de fazer, porque é uma frase que o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores têm dito. E ‘Americana voltou a sorrir’ é mais do que uma frase, é um sentimento nas ruas”, afirmou o secretário de Comunicação e e Tecnologia da Informação, Leon Botão.

Entre os principais eventos e obras estão a entrega do Centro de Especialidades Odontológicas, a inauguração da remodelação viária do portal da cidade e a realização do Roteiro Gastronômico (veja todos os principais abaixo).

De acordo com Leon, a ideia de reunir os acontecimentos surgiu em conversa com as demais secretarias e foi vista como uma marca do governo do Chico.

Eventos e obras da prefeitura no mês de aniversário: