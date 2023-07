Chico anuncia série de reformas no Hospital Municipal

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi vai passar por uma série de reformas nas recepções e fachadas, com início das obras nesta quarta, de acordo com o prefeito Chico Sardelli (PV).

Reformas começam na recepção da internação, a partir desta quarta-feira – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL

As reformas começam na recepção da internação. As seguintes serão a recepção do Pronto-Socorro Infantil e do Pronto-Socorro Adulto, com previsão de conclusão em 18 de outubro.

“Uma notícia importante para nossa saúde, uma série de obras que visam trazer um atendimento melhor à nossa população e também um ambiente cada vez mais digno de trabalho aos profissionais”, afirmou Chico.

Vanderlei Amorim, diretor operacional da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, disse que as reformas são necessárias para proporcionar o melhor acolhimento de pacientes, mais conforto e o aprimoramento da qualidade dos serviços assistenciais de saúde.