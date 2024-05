Prefeito anuncia mais quatro unidades de saúde em Santa Bárbara

O prefeito Rafael Piovezan (PL) antecipou que Santa Bárbara d’Oeste ganhará mais quatro unidades de saúde em várias regiões. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23), durante a inauguração do novo Caps (Centro de Apoio Psicossocial) Infantil, na Rua dos Tucanos, no Jardim São Francisco 2.

Prefeito Rafael Piovezan (PL) durante inauguração do Caps Infantil, nesta quinta (23) – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

O chefe do Executivo afirmou que pretende iniciar as obras ainda nesta gestão. A primeira licitação deverá ser aberta em breve, para a construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) no Vista Alegre. Depois ocorrerá a construção de mais dois Complexos Regionais de Saúde, no Jardim São Francisco 2 e no Mollon, que já contam com recursos e convênios.

“A última etapa será o planejamento para o Complexo de Saúde no Centro, para fecharmos as cinco regiões das cidades com esse reforço no atendimento à população”, destacou Piovezan.

CAPS INFANTIL.

Sobre o Caps Infantil, o secretário de Saúde Marcus Pensuti disse que poderão ser atendidos pacientes até os 18 anos, que depois serão encaminhados ao Caps comum.

Na unidade vão trabalhar dois psiquiatras, quatro psicólogos, duas orientadoras socioeducativas, duas técnicas em enfermagem, duas recepcionistas, duas auxiliares de serviços gerais e cinco estagiárias.