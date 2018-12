Prefeito admite uso de recurso do Fundo de Saúde

A denúncia feita pelo ex-secretário de Saúde de Americana, Nilton Lobo, de que o prefeito Omar Najar (MDB) teria desviado R$ 8 milhões do Fundo Municipal de Saúde para utilizar em outras áreas voltou a ser assunto nesta quarta-feira. Segundo o prefeito, a verba de fato foi empenhada em outros setores do município, mas devolvida em seguida, com correção.

O desvio foi denunciado à CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Saúde no primeiro semestre deste ano, em um dos depoimentos de maior repercussão. Segundo o relato de Lobo à comissão, no período em que ele era diretor da Fusame (Fundação Saúde de Americana), Omar autorizou a retirada desses R$ 8 milhões do fundo para uso em outras áreas. Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Após as denúncias, a comissão deliberou por solicitar os extratos bancários do Fundo Municipal de Saúde entre 2014 e 2017 para análise. O objetivo era confirmar as denúncias, mas a CEI foi encerrada semanas depois do pedido dos documentos. O relatório da comissão foi encaminhado ao Ministério Público e se tornou um inquérito aberto pelo promotor Sérgio Claro Buonamici.

Nesta quarta, o próprio prefeito voltou a tocar no assunto enquanto falava de problemas na saúde. Ele disse que recebeu o resultado de análise dos extratos feita por servidores, que identificaram a saída e o retorno das verbas para o fundo.

“Falaram na CEI da Saúde que a prefeitura pegou e ninguém sabe onde está. Está aqui, tem os extratos. Devolvemos R$ 8,29 milhões e utilizamos R$ 8 milhões. Não teve desvio nenhum. Houve esse repasse, que na época precisou para outras coisas. Antes era pior, sacavam de tudo quanto era fundo e não devolviam, e a gente ficou com dívida”, afirmou.

De acordo com o chefe do Executivo, as verbas tiveram usos diversos. “A gente não tinha dinheiro pra merenda, não tinha dinheiro para folha de pagamento, nada”.