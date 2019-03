Prefeito acata parecer e tomba 11 monumentos em Americana

O prefeito Omar Najar (MDB) acatou recomendação do Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana) e assinou decreto tombando onze monumentos históricos do município. O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial.

Na explanação de motivos, o decreto cita a necessidade de proteger e preservar os monumentos históricos existentes na cidade e informa que compete ao município tal providência.

Segundo o presidente do Condepham, Diego Bernardo, os monumentos tombados foram escolhidos por estarem diretamente ligados à história do município. A indicação foi precedida de pesquisas e levantamentos que comprovam a importância histórica dos bens.

Outros sete monumentos que chegaram a passar por análise do Condepham, acabaram descartados por não atenderem aos critérios para tombamento. Para ser tombado, é necessário que o bem seja considerado de interesse arquitetônico, cultural ou histórico. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Entre os monumentos tombados pelo prefeito estão dois túmulos e um mausoléu localizados no Cemitério da Saudade e a escultura da Princesa Tecelã, obra do artista português Figueiredo Sobral. Os bens tombados não podem ser descaracterizados, destruídos ou demolidos, conforme lei municipal de 25 de março de 2003.

Em dezembro, o Executivo já havia se manifestado favorável ao tombamento de outros dois locais sugeridos pelo Condepham. Na ocasião foram tombados o conjunto de casas que compõem a colônia do Sobrado Velho, no bairro Salto Grande, e a estação da antiga Fepasa (Ferrovia Paulista S.A), na Avenida Dr. Antonio Lobo. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Recomendação

O Condepham analisa a possibilidade de tombamento de outros imóveis no município, que são o complexo da CPFL no bairro Santo Grande (colônia ocupada no passado por funcionários da empresa e a usina hidrelétrica instalada no local), o conjunto de casas da antiga Fepasa, na Rua Dom Pedro II, duas pontes (a do Rio Atibaia, no Salto Grande, e a do Rio Piracicaba, em Carioba) e o prédio de duas escolas públicas – Dr. Heitor Penteado e Dr. João de Castro Gonçalves, no Centro e no bairro Conserva, respectivamente.

Monumentos tombados