Prédio do Samam vai a leilão com lance mínimo de R$ 9,1 milhões em Americana

O prédio do Samam (Serviço de Assistência Médica de Americana) na Avenida Brasil, onde até o mês passado funcionava o Hospital Samaritano, foi à leilão com lance mínimo de R$ 9,1 milhões. O Samaritano esclareceu que tem o imóvel locado para serviços médicos-hospitalares.

O convênio informou que a locação foi renovada recentemente para mais cinco anos, e que eventual arremate deve manter esse contrato. Atualmente, o aluguel do prédio é usado para pagamento de dívidas trabalhistas do Saman.

Hospital Samaritano tem o prédio locado – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O leilão ocorre para cumprimento de uma sentença em um processo judicial movido por uma paciente. O valor levantado com a venda será utilizado, em parte, para pagar a indenização obtida por ela na Justiça em 2018.

Ela foi atendida pelo Samam em 1991, quando tinha apenas 3 anos. A paciente deu entrada com uma ferida superficial no joelho, foi medicada com Dipirona e recebeu alta. Contudo, começou a apresentar diarreia e vômito, retornando na mesma noite ao pronto-socorro.

O plantonista decidiu interná-la, mas a menina aguardou dois dias para ser atendida com um pediatra, que constatou uma infecção grave. Alguns procedimentos foram tentados com a paciente, mas sem sucesso. Cinco dias depois ela foi encaminhada ao Hospital das Clínicas de São Paulo, onde foi descoberto que ela tinha alergia a Dipirona e apresentava infecção por bactérias típicas do ambiente hospitalar.

A paciente sofreu parada cardiorrespiratória e ficou nove dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em função disso, sofreu paralisia facial, perda de 80% do rosto e de partes do coro cabeludo. Para correção das sequelas, passou por 35 cirurgias, que não conseguiram reparar todos danos.

A família entrou com a ação em 2005 e obteve uma decisão favorável da Justiça em 2013. O Saman recorreu ao Tribunal de Justiça, mas em 2018 o órgão da segunda instância decidiu, por unanimidade dos relatores, a favor da indenização. A sentença transitou em julgado e teve início seu processo de execução, que culminou com o leilão do prédio.

Advogado da paciente, Ricardo Andreetta explicou que a Justiça concedeu indenização por danos morais, sequelas estéticas e redução da capacidade de trabalho.

“A família está com expectativa, esperançosa que o leilão coloque ponto final nessa longa jornada judicial, que se arrasta desde 2005”, disse.

O leilão segue até segunda e, até o fechamento desta reportagem, nenhum lance havia sido feito.

O Hospital Samaritano explicou que o imóvel na Avenida Brasil está locado para realização de atividade médico-hospitalar e que o aluguel do prédio é destinado às dívidas trabalhistas do Samam.

“O eventual arrematante deverá manter referido contrato de locação e não poderá receber os alugueres pois estão destinados às dívidas trabalhistas”, finalizou.

Outro lado

O LIBERAL entrou em contato com o escritório Dagoberto Advogados, que representa o Saman, mas o advogado do processo disse que não tinha interesse em comentar.

No entanto, após a publicação desta matéria, o advogado Celso Luís Olivatto, do escritório Olivatto Bianconi Sociedade de Advogados, procurou a reportagem para afirmar, na condição de representantes do Samam, que não há contrato de aluguel renovado, entre outros pontos, citando em nota a necessidade de esclarecimentos para o grupo Wex Consultoria, interessado na compra do imóvel. Veja a nota: