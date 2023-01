Prédio do antigo Posto 10 é demolido no Zanaga

Demolição ocorreu nesta terça-feira – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), acompanhou nesta terça a demolição do prédio do antigo Posto 10, no Zanaga, que está desativado há anos.

O local vai receber a construção de uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde), por meio do Programa Qualivida/Saúde, do Governo do Estado, intermediado pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A prefeitura informou que vai abrir o processo licitatório após análise orçamentária do governo estadual e assinatura do convênio com o município.

A nova unidade oferecerá consultas com pediatra, ginecologista e clínico geral, além de vacinação, entre outros serviços.