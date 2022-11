Prédio da Escola Estadual João de Castro é tombado por decreto

Com o tombamento, reformas na estrutura do prédio terão que preservar as características originais

Prédio da João de Castro mantém características da época em que foi construído - Foto: Arquivo - Liberal

Um decreto do prefeito Chico Sardelli (PV) determinou o tombamento do prédio da Escola Estadual Dr. João de Castro Gonçalves, no bairro Conserva, em Americana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A medida atendeu a um pedido do Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana) e foi publicada no Diário Oficial do município neste sábado.

A requisição de tombamento do prédio, localizado na Rua Tibiriçá, teve início em 2007, após um abaixo-assinado com centenas de assinaturas de moradores do bairro onde fica a escola pedir a preservação da unidade escolar.

Um dos aspectos que contribuíram para o pedido é a importância histórica, já que o colégio foi o segundo grupo escolar a ser instalado em Americana, em agosto de 1950. Além disso, o imóvel conta com janelas, vitrais e piso com características singulares relacionadas à época da construção. Com o tombamento, reformas na estrutura do prédio terão que preservar as características originais.

No decreto, a prefeitura considerou que é “manifesto” o interesse público na preservação do prédio da escola, “face ao valor histórico e cultural que possui, como parte integrante da memória de nossa cidade e de sua relevância para a comunidade americanense, a impor ao poder público municipal o dever de defendê-los e resguardá-los para as presentes e futuras gerações”.

A escola homenageia o médico João de Castro Gonçalves, prefeito de Americana entre 1941 e 1947. Ele faleceu em 1954, segundo registros da prefeitura.