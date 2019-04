Prédio da Emei Jacy vai abrigar Central de Penas Alternativas

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O prédio da Emei Jacy no Conjunto Habitacional Mário Covas, em Americana, abrigará a Central de Penas Alternativas. O convênio entre a Prefeitura e o Estado, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária, foi assinado em fevereiro, prevendo a cessão do prédio e de um funcionário municipal para o funcionamento do programa.

A Central de Penas Alternativas acompanha pessoas que cometeram crimes de baixo potencial ofensivo e foram condenadas pelo judiciário ao cumprimento de prestação de serviço à comunidade.

Segundo informações do secretário municipal de Ação Social e Desenvolvimento Humano, Aílton Gonçalves Dias Filho, o programa já acontece em Americana, mas não da forma adequada.

Uma funcionária da Secretaria de Administração recebe do judiciário a relação das pessoas condenadas e as encaminha para serviços em entidades, empresas ou na própria prefeitura.

São considerados sua profissão, graduação, conhecimentos e habilidades, bem como suas limitações e restrições, e só depois a pessoa é encaminhada a uma instituição (governamental ou não) sem fins lucrativos para preencher postos de trabalho de acordo com o perfil levantado na entrevista.

Essas instituições, que são cadastradas previamente pelo programa, durante o período do cumprimento da pena monitoram a frequência do apenado e emitem relatórios sobre os serviços prestados. Elas também passam por visitas e reuniões periódicas. Qualquer intercorrência é imediatamente comunicada ao Judiciário.

Remanejados. O imóvel que abrigava a Emei Jacy está fechado desde 2017. As 20 crianças matriculadas para estudar na unidade em 2018, com direito a continuidade de estudos na 2ª etapa da pré-escola, foram remanejadas para a Creche Caic, no Jardim da Paz.

Segundo o secretário de Ação Social, o prédio está pronto para receber o programa.

Questionada ontem sobre o início do programa, a Secretaria de Administração Penitenciária não retornou o contato até o fechamento da edição.