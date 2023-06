Prédio da antiga UBS do Parque da Liberdade será demolido nesta terça, em Americana

Nova unidade será construída no local, ao lado da creche Wanda Polo Muller, com investimento de R$ 1 milhão

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e o vice, Odir Demarchi (PL), acompanham nesta terça-feira, às 10h, a demolição do prédio da antiga UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque da Liberdade. Haverá a construção de uma nova unidade no local, ao lado da creche Wanda Polo Muller, com investimento de R$ 1.046.091,49.

Antigo posto de saúde do bairro está desativado há anos – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O antigo imóvel, localizado na Avenida Serra do Mar, 410, está desativado há anos. A nova UBS será construída por meio do programa Qualivida, do Governo de São Paulo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O valor a ser investido inclui um repasse estadual de R$ 835 mil, intermediado pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSBD). A prefeitura bancará o restante. O contrato entre o Executivo e a construtora foi assinado no último dia 31.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A unidade vai oferecer toda a assistência primária em saúde, por meio de equipe multidisciplinar composta por médico clínico, médico de família e pediatra, além dos profissionais da área de enfermagem.

Atualmente, a equipe da UBS Parque da Liberdade realiza os atendimentos no mesmo espaço da UBS do bairro Parque Gramado.