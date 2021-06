Prédio administrativo da Unimed será ponto de vacinação neste sábado

Um dos prédios administrativos da Unimed será ponto de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) neste sábado (19). Serão aplicadas 500 doses nas pessoas que realizaram o agendamento por meio do site da Prefeitura de Americana – as vagas já estão esgotadas.

A imunização será realizada em um imóvel na Rua Achiles Zanaga, 48, das 8h às 16h, para pessoas a partir dos 50 anos.

A Unimed informou que vai disponibilizar toda a infraestrutura, como recepção, cadastramento e aplicação da vacina, com supervisão da Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com os protocolos de segurança.

“Desde o início da pandemia, a Unimed não tem medido esforços para contribuir com orientações e para incentivar práticas que possam reduzir o contágio da Covid-19, como a vacinação. Nos sentimos honrados em oferecer a nossa estrutura e podermos cooperar neste importante momento para a população”, destacou o superintendente de Provimento da Saúde da Unimed, Gustavo Quinteiro.

Para a vacinação, é necessário apresentar o comprovante de endereço, documento com foto e o comprovante do agendamento feito no site.