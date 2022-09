Prédio abandonado de antiga UBS provoca reclamações em Americana

Imóvel deixou de ser UBS e sofre até hoje com o abandono - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O prédio que abrigava a UBS (Unidade Básica de Saúde) São Luiz, na altura do número 1.800 na Rua São Vito, em Americana, tem causado incômodo nos moradores. De acordo com aposentado Domicio Barbosa, de 62 anos, morador do Jardim Boa Vista, bairro que era atendido pelo posto, após a unidade ser transferida ao Jardim Boer o prédio ficou abandonado e sem utilidades.

“A gente vê aquilo tudo abandonado. Eles tiraram as janelas e não fizeram mais nada”, disse. O abandono resultou no acumulo de lixo, inclusive de móveis dentro do próprio prédio, que estaria servindo de abrigo para pessoas em situação de rua, de acordo com Domicio. “Eu gostaria de saber se a prefeitura ainda paga aluguel”, questionou o aposentado.

A Prefeitura de Americana foi questionada se ainda é responsável pelo prédio e se há planos futuros para sua utilização, mas nada respondeu. A administração também não informou quais providências serão tomadas em relação a limpeza do imóvel.

