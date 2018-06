Preços nos supermercados disparam e vão subir ainda mais

Os preços de alguns produtos dispararam nos supermercados desde a greve dos caminhoneiros e a tendência é que subam mais ainda. A avaliação é do diretor do Departamento de Supermercados da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Marcos Cavicchiolli, e de economistas.

A análise é que houve uma quebra na produção durante a greve, o que gerou perdas aos fornecedores. Os fretes também ficaram mais caros depois da negociação do governo com os caminhoneiros.

Com mais demanda, já que os mercados estavam com estoques baixos, e perdas acumuladas, os produtores aumentaram os preços aos varejistas. O consumidor, consequentemente, tem sentido no bolso. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O leite é o principal vilão da inflação. Cavicchiolli estima que o aumento médio no preço do litro tenha sido de 20%. Em alguns casos, a alta é ainda maior. Algumas marcas, na faixa dos R$ 3 antes e durante a greve, já custam entre R$ 3,89 e R$ 3,99 em mercados de Americana.

Cavicchiolli disse que há casos em que o litro do leite, negociado antes da greve a R$ 2,30 do fornecedor para o mercado, passou a custar R$ 3,50. “É que o varejo nunca repassa todo aumento de preço [para o consumidor]”, afirma.

Os derivados do leite e do trigo, arroz, frango e carne também estão mais caros, afirma o diretor da Acia. No caso do frango, o custo para os mercados quase dobrou, afirma Cavicchiolli. Ele diz que o movimento tem caído nas lojas, mas atribui isso em parte ao fato de muitos consumidores terem feito estoque durante a paralisação dos caminhoneiros.

Até quando o preço vai subir ainda é imprevisível, afirma. “Qual o impacto final do aumento do preço? Isso tudo a gente não sabe quanto vai majorar os produtos.”

Em muitos casos, há escassez de produtos porque os donos de mercados têm negociado com os produtores para abaixar os preços. Para o economista Cândido Ferreira Filho, professor da PUC-Campinas, a inflação de junho deve ser a maior dos últimos anos. “Houve muitas perdas na agricultura, leite, aves [durante a greve]”, afirma. “Então isso repercute no preço”, completa.

O economista da Apas (Associação Paulista de Supermercados), Thiago Berka, afirmou por meio da assessoria de imprensa que em abril e maio o preço do leite já havia aumentado no mercado do atacado porque muitos produtores saíram do segmento após um 2017 de preços ruins e altos custos de fabricação.

“Todos esses fatores foram agravados pela greve dos caminhoneiros, que fez o leite subir 4,31% em maio e atingir 14,3% no acumulado de 2018. Em junho a expectativa é de mais aumentos do leite”.

Berka afirma que a primeira pesquisa semanal de junho, feita pelo Procon, mostra que o valor do leite subiu 8,13%.

O engenheiro mecânico Marcos Rogério Dainese, de 58 anos, diz que o aumento é sensível. “As minhas compras são poucas, porque eu moro sozinho, mas que houve um aumento sensível, com certeza”, afirma.