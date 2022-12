Preço médio do litro do etanol teve variação de 40% no período de um ano

Série de pesquisas do LIBERAL mostra sobe e desce do valor cobrado pelo combustível em Americana

O preço médio do litro do etanol, em Americana, variou 40,3% no período de um ano. Em 9 de dezembro do ano passado, quando o LIBERAL realizou a primeira das 27 pesquisas de valores nos postos de combustíveis da cidade, o preço médio do álcool comum era R$ 3,61.

O valor médio mais alto chegou a R$ 5,23, em 28 de abril, e o mais baixo, a R$ 3,12, em 15 de setembro. No último levantamento feito pela reportagem, em 8 de dezembro, custava R$ 3,61.

Em Americana, gasolina chegou a ultrapassar os R$ 7 neste ano – Foto: Arquivo / Liberal

O percentual calculado considera a ordem cronológica dos preços, ou seja, a redução entre o maior valor, em abril, e o menor, em setembro.

Apesar do percentual mais baixo em relação ao etanol, os preços do litro da gasolina, em Americana, também oscilaram bastante nos últimos 12 meses. Com variação de 31,8%, o valor médio mais alto – R$ 6,88 – foi verificado no dia 23 de junho, e o mais baixo – R$ 4,69 -, em 29 de setembro. No dia 8 de dezembro, custava R$ 4,76.

Valores médios da gasolina e do etanol em Americana – Foto: Editoria de Arte / Liberal

Os valores mais baixos dos combustíveis foram observados no mês antes da eleição, realizada em outubro. Em 15 de setembro, por exemplo, motoristas encontravam postos vendendo etanol a R$ 2,89 e gasolina, a R$ 4,49. No dia 29 do mesmo mês, os combustíveis podiam ser comprados a R$ 2,99 e R$ 4,47, respectivamente.

VARIAÇÃO

Segundo o economista da PUC-Campinas, Roberto Brito de Carvalho, o ano de 2022 começou com uma alta importante nos preços do petróleo, principalmente, por conta da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro. Desde então, os valores sofreram uma escalada.

Entre abril e maio, o preço do petróleo internacional aumentou, o que, segundo o economista, impactou nos meses seguintes, mais especificamente nas bombas.

“Considerando que se tratava de um ano eleitoral, o governo federal, a partir do mês de maio, iniciou um conjunto de ações na tentativa de interferir nos preços, uma vez que isso estava impactando muito a inflação e consequentemente gerando uma situação muito desfavorável para o governo que concorreria nas eleições a partir do segundo semestre”, pontuou.

Entre as ações, destacam-se redução de alíquotas dos impostos federais e da carga tributária sob o preço dos combustíveis, o que provocou uma diminuição dos valores, principalmente em setembro, tendo em vista que a eleição aconteceria no mês de outubro.

“Agora, os preços começam de uma certa forma a se recompor, ainda sem a inserção dos tributos estaduais, mas que devem acontecer sem sombra de dúvidas, no mais tardar, no início do próximo ano”, conclui o economista.

Entenda as pesquisas do LIBERAL

A ideia de criar uma rotina de levantamento de preços do combustível em Americana surgiu no final de 2021, inspirada no trabalho do Diário da Região, de São José de Rio Preto.

A troca de experiências ajudou o LIBERAL a definir um formato para a pesquisa na cidade. O primeiro passo foi encontrar cada um dos mais de 50 postos do município, segundo a Agência Nacional do Petróleo.

Depois, montar um itinerário que permitisse a verificação in loco dos preços dentro de poucas horas, a tempo de se apurar e produzir uma reportagem.

A organização inicial foi feita pela ex-estagiária e atualmente repórter Stela Pires. Hoje, as pesquisas são feitas a cada quinze dias.

Para garantir a apuração, a reportagem fotografa cada uma das placas de preços nos postos para que os valores sejam duplamente checados. (João Colosalle).