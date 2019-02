Preço do quilo do feijão dispara e chega a R$ 12 em Americana

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O quilo do feijão tipo carioca já pode ser encontrado a R$ 12 em Americana. A reportagem do LIBERAL percorreu supermercados da cidade e constatou que a elevação do preço já é notada nas gôndolas. O valor mais baixo encontrado foi R$ 7,69. O motivo, segundo especialistas, está relacionado ao clima seco registrado no ano passado e a diminuição de 16% da área de plantio.

Geralmente encontrado na faixa dos R$ 4 a R$ 6, o produto chegou a custar R$ 2,90 para o consumidor no ano passado, segundo a Apas (Associação Paulista de Supermercados).

O pesquisador do IEA (Instituto de Economia Agrícola), ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Vagner Martins, prevê que os preços devem diminuir apenas em abril.

“Essa valorização é reflexo da quebra de safra em importantes regiões produtoras em meados do ano passado devido ao tempo seco, acima da média entre maio e julho. Essa adversidade, além de influenciar negativamente na qualidade do grão, afetou a produtividade e por consequência a reposição de estoques, diminuindo assim a oferta do produto no mercado. Possivelmente, o preço do feijão irá se manter em um patamar acima da média por mais um ou dois meses”, estima.

Essa não é a primeira vez que o preço do produto dispara. Em 2016, ele chegou a custar R$ 15, também provocado por fatores climáticos e diminuição na área de plantio.

A Apas observou um aumento de 16% no preço do produto em janeiro em relação ao mês anterior. Em dezembro, o feijão já havia encarecido 11% em relação a novembro.

“Como é um produto culturalmente de difícil substituição ao brasileiro e, para muitas famílias, um alimento padrão e indispensável, fica muito difícil cortar ou diminuir o produto no dia a dia. Por isso, o feijão será um dos itens que mais pesará no orçamento do consumidor neste início de ano”, analisou o economista da Apas, Thiago Berka.

A costureira Vitória de Jesus Araujo se assustou com o preço do feijão carioca e optou por outro tipo do produto. A escolha foi o feijão fradinho, que estava R$ 4,69 o quilo. “Muita gente não compra porque não sabe preparar, mas ele fica uma delícia”, explicou.