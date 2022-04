Preço do Ovo de Páscoa chega a variar R$ 24 em supermercados

O preço do ovo de Páscoa chega a variar R$ 24,59, ou seja, 52% em supermercados de Americana, conforme levantamento realizado pelo LIBERAL na manhã desta quarta-feira, em quatro estabelecimentos da cidade.

Para fazer a pesquisa, a reportagem considerou chocolates de quatro marcas diferentes, voltados para o público infantil ou não: Lacta, Nestlé, Garoto e Ferrero.

Ovos de Páscoa em supermercado de Americana variação significativa

O LIBERAL percorreu quatro supermercados da cidade: Crema (Avenida Nossa Senhora de Fátima, 380 – Jardim Santana), Spani Atacadista (Av. Nossa Senhora de Fátima, 3.252 – Vila Israel), Pague Menos (R. das Castanheiras, 593 – Jardim São Paulo) e São Vicente (Av. Cillos, 2.220 – Jardim São José).

A reportagem encontrou a maior variação de preço no ovo de Páscoa Kinder, da marca Ferrero, de 150 g, com brinquedo. Ele apresentou alteração de 52%. O preço do produto na gôndola do Spani era de R$ 47,40. O mesmo chocolate, no São Vicente custava R$ 71,99.

O ovo Diamante Negro, da Lacta, de 300 g, também apresentou variação significativa. No Pague Menos o chocolate custava R$ 32,90. Já no São Vicente, o preço para os consumidores estava em R$ 47,90, diferença de 46%.

O chocolate que não apresentou grande variação no valor foi o ovo de Páscoa Kinder, da Ferrero, de 100 g, também com brinquedo. No Crema o ovo custava R$ 49,99 e no São Vicente R$ 52,99, diferença de 6%.

Diante do cenário, o economista e professor da Fatec (Faculdade de Tecnologia), Marcos de Carvalho Dias, orienta que o consumidor faça pesquisas antes de comprar o produto.

“Por conta do preço do combustível, recomendamos que ele [o consumidor] compre tudo em um lugar só para economizar na gasolina ou no álcool, mas que também pesquise para saber o melhor preço”, disse.

Outra dica do economista é substituir os ovos de chocolates grandes pelos pequenos, mais baratos. Marcos ainda comenta que vale a pena tentar comprar os chocolates de produtores locais que produzem ovos artesanalmente, e fugir das grandes marcas.

Quem opta pelos produtores locais há anos é a engenheira civil Amanda Lima de Moraes, 29. Ela conta que não compra ovos de Páscoa de marcas reconhecidas por conta do alto valor em relação ao peso. “Prefiro comprar de empreendedores que colocam qualidade no produto e o fazem com uma bela apresentação, além de valor mais competitivo”, disse a engenheira.

DICAS. O Procon de Americana divulgou, no último dia 4, uma série de orientações para os consumidores. A primeira é que pesquisem os preços e variedades disponíveis para calcular o que está dentro do orçamento e evitar dívidas. Além disso, o órgão aconselha que o consumidor não faça só a comparação de preços, mas verifique qualidade, peso, validade e ingredientes.

No momento do pagamento, o consumidor pode negociar descontos ou prazo caso for adquirir maiores quantidades. E se for parcelar, é preciso ficar atento ao valor dos juros ou de outras taxas cobradas.

ENTENDA O LEVANTAMENTO

A reportagem visitou quatro supermercados na manhã desta quarta-feira e levantou os preços de 14 ovos de Páscoa se passando por cliente. Em um caso, os produtos ou marcas pré-estabelecidos pela apuração não foram encontrados na loja. Quanto aos preços encontrados, procurou-se considerar apenas os regulares ou que estavam em oferta no dia – preços de clubes de desconto foram desconsiderados.

IMPORTANTE

Este levantamento não é um anúncio publicitário. Os preços podem ser alterados a qualquer momento pelos estabelecimentos.

Colaborou Stela Pires, estagiária sob supervisão de Diego Juliani