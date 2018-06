Preço do gás continua alto em Americana mesmo após fim da greve

O preço do botijão de gás de cozinha em Americana ainda não retornou ao patamar que era registrado antes da paralisação dos caminhoneiros – que fez com que os estoques zerassem na cidade e região e os preços subissem até a casa dos R$ 70 na grande maioria das revendedoras. Uma possível diminuição dos preços chegou a entrar em pauta durante as paralisações, mas isso não se concretizou, e o cenário atual é de valor médio entre R$ 65 e R$ 70 para quem for buscar.

A última semana de maio foi marcada pela escassez de combustíveis e também gás de cozinha em toda a região. Em Americana, nos dias 28 e 29 não havia mais botijões disponíveis nos estabelecimentos. Com o fim da paralisação, a situação foi aos poucos se regularizando ainda naquela semana, mas a alta demanda e baixa oferta do produto fizeram os preços subirem. Mesmo quase 20 dias após o fim da paralisação, os preços ainda são semelhantes aos registrados naquela semana. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Conforme dados do SLP (Sistema de Levantamento de Preços) da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), realizado semanalmente, a oscilação por conta da greve foi nítida em Americana. Nas duas semanas antes da parada, o preço médio do botijão de 13 quilos era de R$ 62, mas era possível encontrar o produto por R$ 55 em alguns estabelecimentos. Na semana da paralisação, o preço médio ficou na casa dos R$ 70, sendo esse o valor mínimo e máximo encontrado.

Já nas semanas entre os dias 3 e 16 de junho, depois da greve, o preço médio registrado na cidade foi de R$ 65, com valor mínimo de R$ 60. Ou seja, depois da paralisação, os preços até caíram, mas não retornaram aos que eram praticados antes da greve.

RESPOSTA

Em nota, a ANP afirmou que “os agentes de mercado (refinarias, distribuidoras e revendedores) são livres para estabelecerem os preços praticados”. E que somente os órgãos de defesa do consumidor (como Procons e Ministério Público) podem determinar se, em determinado mercado, está ocorrendo irregularidades como, por exemplo, preço abusivo.