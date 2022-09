Precatórios: o que é e para que serve?

Conciliação com credores de precatórios é uma das alternativas incentivada recentemente pela prefeitura na tentativa de economizar com esta despesa

A Prefeitura de Americana estima economizar R$ 6,5 milhões em conciliações de precatórios neste ano. A dívida total chega a R$ 248 milhões. O município convocou recentemente, por meio de edital, credores cíveis para que apresentem proposta com o objetivo de chegar a um acordo. Lembrando que a conciliação só é possível se os interessados aceitarem desconto de 40% do crédito.

Neste Liberal Explica pegamos carona no assunto levantado pela ação da prefeitura para entender melhor o que são os precatórios e que tipo de situações analisadas pela Justiça podem ter este fim. Para isso, batemos um papo com o advogado especialista em Direito Constitucional e Eleitoral pela USP (Universidade de São Paulo) Antonio Carlos Freitas Junior.

De acordo com ele, precatório nada mais é do que uma ordem de pagamento. “Na esfera privada, se a pessoa não recebe por um serviço, por exemplo, ela entra com processo de execução e, não recebendo, o judiciário determina a penhora dos bens daquele que está devendo. Só que no caso da Prefeitura, Estado ou União, os bens são impenhoráveis”, afirma.

Neste caso, explica o advogado, como não dá para penhorar, o Direito teve que criar uma forma de obrigar os órgãos públicos a pagar as dívidas. “Um servidor público, por exemplo, bate no carro de um cidadão com veículo oficial. A prefeitura terá que responder. Tem ação, cobrança, mas em vez de penhorar, bloquear conta, de tirar o dinheiro à força como faria no privado, emite-se um precatório, ou seja, a administração municipal tem que pagar essa pessoa no valor que for acertado”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em tese, esse pagamento deveria ser feito no mesmo ano que o Executivo contraiu a dívida, afirma o advogado. Mas diante do alto número de precatórios, as pessoas demoram para receber. “A ideia era ser uma coisa obrigatória, mas como o orçamento público é finito, tem uma fila de espera com lista de chamada e, à medida que vai tendo dinheiro para precatório, a pessoa recebe”.

QUEM ESTÁ NA LISTA? A maioria dos precatórios é de servidor público. Seja porque a prefeitura negou uma indenização ou benefício previdenciário ou não pagou o piso salarial. Tem também precatórios de indenização em geral.

“A prefeitura fez um buraco na via e a pessoa passou com carro e teve perda total. Se a Justiça determina que o Executivo tem que fazer o pagamento, é por meio de precatório”, cita como exemplo o advogado.

Segundo Freitas Junior, na fila dos precatórios têm prioridade os débitos de natureza alimentícia, seguida por aqueles que são relacionados a maiores de 60 anos, portadores de doença grave ou pessoa com deficiência.

IMBRÓGLIO. De acordo com o advogado, o grande problema, no Brasil, é a dívida interna. “Todos os municípios devem precatórios.

É uma briga de como comportar essa fila. O próprio judiciário brigando para pagar mais. Inclusive, o não pagamento de precatórios já ensejou intervenções determinadas pelo judiciário”, enfatiza.

O especialista afirma que cada município faz o seu decreto. “Muitos fazem leilão, ou seja, quem der o maior desconto, recebe. Ou oferece algum tipo benefício. Por isso que muitas prefeituras estão buscando acordos, descontos cada vez maiores. Porque é preferível para os credores receberem metade do que têm direito agora ou o total daqui cinco, seis anos”, conclui.