Precatórios: Americana amplia prazo para acordo por mais 30 dias

A Prefeitura de Americana estendeu para até 30 de outubro o prazo para credores apresentarem propostas de acordo de precatórios cíveis. A data limite seria esta sexta-feira, mas haverá prorrogação por mais 30 dias.

A informação foi divulgada nesta quinta pela administração municipal, que vai publicar o ato de prorrogação nesta sexta.

A lista de processos passíveis de acordo pode ser consultada no site da prefeitura (americana.sp.gov.br), ao clicar no banner específico sobre o assunto. Todos os credores cujos processos estejam nessa relação podem celebrar termo de conciliação caso aceitem desconto de 40% do crédito.

“A conciliação é uma medida incentivada pelo Tribunal de Justiça, que homologa os acordos, e oferece aos credores a vantagem de antecipar o pagamento do precatório”, disse a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 3, o Executivo estima economizar R$ 6,5 milhões em conciliações com titulares de créditos de precatórios neste ano.