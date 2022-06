Pré-sal: leilão rende R$ 8,5 milhões para RPT

O segundo maior leilão de petróleo e gás do mundo, realizado em setembro do ano passado, rendeu R$ 8,5 milhões para RPT (Região do Polo Têxtil). O montante, transferido para os cofres públicos nos últimos dias 20 e 24 de maio, tem que ser usado, de acordo com legislação federal, para pagamentos de despesas previdenciárias ou investimentos.

Segundo o economista Roberto Brito de Carvalho, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC-Campinas, esse dinheiro vem da venda da cessão, ou seja, da utilização que algumas empresas petrolíferas poderão fazer dos campos de petróleo (Sépia e Atapu), mais especificamente no pré-sal.

Dinheiro vem da venda da cessão dos campos de Sépia (foto) e Atapu, no pré-sal – Foto: Bram Titan / Agência Petrobras

“O governo arrecadou em torno de R$ 11 bilhões com a concessão desses espaços para exploração de petróleo por companhias privadas. Desse total, R$ 7,7 bilhões foram distribuídos aos Estados e municípios”, explicou.

Esse recurso, de acordo com o economista, é uma participação dos municípios nas riquezas que serão exploradas pelas empresas privadas a partir da concessão do Estado.

“Esse dinheiro pode ser usado com duas finalidades: a primeira delas com débitos previdenciários, ou seja, pagamento de décimo terceiro, eventuais despesas com funcionários públicos e seus fundos. E a outra parte pode ser direcionada para investimentos”.

Americana foi beneficiada com R$ 1,8 milhão. A Secretaria de Fazenda do município afirmou em nota que estão sendo realizados estudos para a aplicação. Santa Bárbara d’Oeste disse, via assessoria, que o R$ 1,5 milhão será utilizado conforme determina a lei.

Em Nova Odessa, a Secretaria de Finanças e Planejamento afirmou que os R$ 840 mil poderão ser usados para obras de infraestrutura, para suportar despesas com fundos previdenciários ou para o pagamento de contribuições sociais (regime previdenciário). Contemplada com R$ 2,1 milhões, a Secretaria de Finanças e Orçamento de Sumaré disse que o montante será investido em educação, saúde e infraestrutura.

“Desde o início do ano, por exemplo, as escolas da rede municipal têm sido equipadas com lousas digitais e, a partir do segundo semestre, os alunos terão também aula de robótica. Em infraestrutura, mantemos o PRC (Programa de Recape Contínuo) e obras para otimizar a mobilidade urbana”, traz nota da administração.

Beneficiada com R$ 2,1 milhões, a Prefeitura de Hortolândia informou, por meio da Secretaria de Finanças, que a verba está em processo de avaliação, em conjunto com a Secretaria de Governo, para definição de quais projetos serão contemplados.