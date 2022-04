Pré-candidato à presidência, Ciro Gomes visita Americana no próximo dia 7

Presidenciável vai conversar com a militância do PDT, segundo a presidente municipal do partido, Maria Giovana

Pedetista esteve no município em 2017, no Teatro Paulo Autran - Foto: Divulgação / Fesspmesp

Pré-candidato à Presidência da República, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) estará em Americana no próximo sábado (7).

Durante a visita, ele vai conversar com a militância local do PDT, segundo a presidente do diretório municipal do partido, Maria Giovana, pré-candidata a deputada federal. O local e o horário não foram informados.

Ciro esteve na cidade em 2017, no Teatro Paulo Autran. Na ocasião, concedeu palestra em evento que marcou a comemoração dos 11 anos da Fesspmesp (Federação dos Sindicatos dos Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo).