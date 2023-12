Pré-candidata à Prefeitura de Americana, Maria Giovana é diagnosticada com esclerose múltipla

A pré-candidata do PDT à Prefeitura de Americana, Maria Giovana Fortunato, anunciou em um vídeo nas redes sociais, nesta segunda-feira (11), que foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença neurológica autoimune.

Maria Giovana está novamente na disputa para prefeitura em 2024 – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A ex-vereadora e sanitarista, que concorreu à Prefeitura de Americana nas eleições de 2020 pelo PDT, está novamente na disputa para o cargo em 2024, agora com o apoio do PT.

O diagnóstico foi recebido aproximadamente há um mês, conforme revelado por Maria Giovana no vídeo.

Ela explicou que decidiu se afastar temporariamente da política há mais de um ano para priorizar a saúde, devido a fortes dores musculares e de cabeça, muitas vezes incapacitantes.

Apesar do desafio que enfrenta com a esclerose múltipla, Maria Giovana demonstrou determinação em seguir adiante, destacando que a doença, embora ainda cercada por estigmas, possui novos medicamentos eficazes que podem conter a progressão e proporcionar uma melhor qualidade de vida.

“Há um mês fui diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença que ainda há muito estigma, mas que também tem novos medicamentos bastante eficazes para que possamos segurar a progressão e também ter mais qualidade de vida”, declarou a pré-candidata.

Maria Giovana compartilhou ainda sua intenção em continuar lutando pelos sonhos que construiu nos últimos oito anos, visando uma cidade mais justa e um sistema de saúde que acolha e cuide das pessoas de maneira adequada.

Ao LIBERAL, Maria Giovana enfatizou o compromisso com os pacientes autoimunes, buscando maior agilidade no diagnóstico e tratamento de qualidade no SUS (Sistema Único de Saúde).

“A esclerose múltipla é uma doença grave autoimune do sistema neurológico que afeta três vezes mais mulheres e que, quando tem o diagnóstico precoce, traz ótimas perspectivas para um tratamento eficaz”.