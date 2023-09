Prazo para venda direta do ‘castelo’ de José Rico termina sem propostas

Mansão tem mais de 100 quartos, um projeto de estúdio de gravação, salão de festas e uma piscina em formato de viola - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O prazo para a venda direta do “castelo” do cantor José Rico, localizado na cidade de Limeira, no limite com Americana, chegou ao fim nesta terça-feira (12) sem nenhuma proposta.

O imóvel, que possui um valor mínimo de R$ 1,6 milhão, permanece sem destino definido, aguardando uma decisão da Justiça do Trabalho de Americana para determinar o próximo passo, que pode envolver a reabertura do prazo para leilão ou venda direta.

Anteriormente, um leilão do castelo foi realizado, encerrando-se em 19 de junho, porém, não houve nenhum interessado em adquiri-lo. Desde então, o imóvel estava disponível para venda direta, mas mesmo assim, nenhum comprador se manifestou.

O processo teve início a partir de uma determinação da Justiça do Trabalho de Americana, que atendeu a uma ação movida por um ex-funcionário de José Rico. O cantor, conhecido por sua atuação na dupla sertaneja com Milionário, faleceu em março de 2015, aos 68 anos.

Mansão, avaliada em R$ 3,2 milhões pela Justiça, encontra-se às margens da Rodovia Anhanguera – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O ex-empregado buscou reparação contra a Cian Publicidade e Promoções Artísticas, pertencente a um grupo econômico que ficou responsável pelo espólio do cantor e pelo pagamento da dívida trabalhista, estimada em cerca de R$ 7 milhões pela 2ª Vara do Trabalho de Americana.

A mansão, avaliada em R$ 3,2 milhões pela Justiça, encontra-se às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330). O projeto original de José Rico era transformar o local em um estúdio de música, mas também havia planos de torná-lo um refúgio para amantes da tranquilidade e da natureza.