Prazo para pedidos de isenção de IPTU é prolongado em Americana

O prazo para a realização dos pedidos de isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de Americana foi prorrogado até 13 de maio. Anteriormente, as solicitações poderiam ser feitas até esta sexta-feira (29).

Agora os contribuintes podem optar por fazer a solicitação da isenção de maneira presencial no Paço Municipal a partir do dia 2 ao dia 13. O processo ainda pode ser feito de maneira digital pelo site da Prefeitura de Americana .

Ao acessar o site, o contribuinte deve clicar no banner “Isenção IPTU 2022”, acessar Sistema Protocolo Digital, fazer login com e-mail e senha e selecionar o item correspondente a isenção. A solicitação pode ser acompanhada clicando no item MEU INBOX.

Os não cadastrados precisam se cadastrar antes. Caso o munícipe não tenha e-mail, o processo pode ser acessado com o número do CPF.

Tem direito ao benefício da isenção os aposentados e pensionistas; portadores de deficiência física, sensorial ou intelectual; portadores de doenças graves; desempregados; empregados registrados; afastados; autônomos; profissionais liberais; pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidentário de trabalho e pensão por divórcio. Todos os pré-requisitos e documentos necessários para a solicitação da isenção podem ser consultados no site da prefeitura.

Até o momento, a administração recebeu 2.570 pedidos de isenção do imposto, dos quais 1.924 fora deferidos e 561 negados.

* Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira.