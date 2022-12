Prazo de conclusão de obra na Estrada Ivo Macris é adiado em um mês

De acordo com o cronograma inicial informado pelo DER, os trabalhos terminariam em novembro deste ano

A conclusão da obra de recuperação do asfalto da Estrada Municipal Ivo Macris, que liga Americana, Cosmópolis e Paulínia, deverá demorar um mês a mais que o esperado.

De acordo com o cronograma inicial, os trabalhos terminariam em novembro deste ano. No entanto, a previsão não se confirmou. Conforme o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou ao LIBERAL nesta quarta-feira, o serviço deve ser finalizado até o fim de dezembro.

Estrada liga Americana, Cosmópolis e Paulínia – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Segundo a autarquia, “no momento, estão sendo executados o serviço de recuperação em alguns trechos da via, sinalização horizontal e vertical e instalação de defensas metálicas”.

O departamento apontou que as obras, contempladas pelo programa Novas Estradas Vicinais do Governo de São Paulo, estão na fase final. O investimento é de R$ 14,2 milhões em 15,8 quilômetros de extensão.

Além da restauração asfáltica, o serviço inclui a criação de três rotatórias e aperfeiçoamento na sinalização e drenagem da estrada.

COBRANÇAS. O vereador Juninho Dias (MDB), no entanto, avalia que também há outras benfeitorias necessárias. No último dia 22, ele protocolou na Câmara de Americana um requerimento no qual pergunta à prefeitura se existe planejamento, por exemplo, para a criação de bolsões de acostamento.

O parlamentar também questiona se existem planos para a construção de calçadas na via e para instalação de iluminação pública. As condições da estrada são, historicamente, motivo de reclamação constante por parte de moradores e motoristas.