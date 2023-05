Prazo curto e custo alto tornam necessária a terceirização, diz DAE

A intenção de terceirizar a coleta e tratamento de esgoto de Americana se deve, de acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), ao prazo extremamente curto e ao custo elevado para atender as exigências de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em 2008 com o MP (Ministério Público). Entre elas, a ampliação das ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) Carioba, Praia Azul e Balsa.

A proposta de privatização dos serviços foi anunciada na noite desta segunda-feira pela administração municipal. Nos próximos dias, a prefeitura deve apresentar um projeto de emenda à LOM (Lei Orgânica do Município) para Câmara dos Vereadores, para que seja feita uma alteração que permita a concessão da coleta e tratamento de esgoto. O investimento estimado é de um R$ 1 bilhão em um período de 30 anos.

Se aprovada pelo Legislativo, a concessão, nos três primeiros anos, investiria aproximadamente R$ 410 milhões com o início das obras nas ETEs e outras melhorias. O projeto foi elaborado com consultoria da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), contratada pela prefeitura para mapear as obras necessárias e os custos.

Questionado pelo LIBERAL do porquê não atender as exigências do MP por conta própria, o DAE afirmou que em diálogo com o órgão, uma nova renovação do TAC demonstra-se inviável diante das inúmeras dilatações de prazo feitas ao longo dos últimos anos. A última prorrogação foi acordada em 2017 com limite final para execução das obras até o final de 2020, o que não ocorreu.

“Diante disso, a proposta de concessão do serviço de esgoto se mostra a melhor alternativa para evitar multas e atender às exigências do TAC de maneira rápida e efetiva”, justifica o departamento.

As multas pelo não cumprimento das exigências vem sendo aplicadas desde 2019. De acordo com o Ministério Público, em março daquele ano a prefeitura já somava cerca de R$ 1,3 milhão em autuações, que vem sendo acumuladas desde então, mas ainda não foram pagas. A execução dos valores está correndo em duas ações.

“Já avisei ao prefeito [Chico Sardelli] que não renovarei TACs se não houver garantias de que as exigências serão cumpridas. E enquanto não sair a lei aprovando a concessão e o edital com as especificações técnicas, a multa diária de R$ 5 mil continuará correndo por cada exigência descumprida”, afirma Ivan Carneiro Castanheiro, promotor do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente).