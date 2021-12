Praticamente uma vida inteira juntos

Aos 20 anos de idade, pouco tempo depois de chegar de Ourinhos, Aparecida Donisete Pinto, a Nena, chegou ao balcão do LIBERAL, quando o jornal ainda atendia pela Rua Padre Manoel de Nóbrega, com uma carta de indicação para ser entregue ao saudoso doutor Jessyr Bianco, fundador do jornal. O remetente era o conhecido Pituca, proprietário da agência de publicidade Art&Mídia, que havia a entrevistado naquele mesmo dia.

“Lembro que a moça que me atendeu perguntou se eu tinha marcado hora para falar com o doutor Jessyr e eu, como não conhecia ninguém, não fazia ideia do quão importante ele era. Pouco tempo depois, ele desceu e me atendeu. Curiosamente, até hoje não sei o que o Pituca escreveu naquela carta, só sei que no dia seguinte, em fevereiro de 1990, um mês após

chegar na cidade, já estava trabalhando aqui”, comenta Nena.

Foto atual de Nena, feita durante um dos muitos fechamentos dos quais participou – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Nascida no interior do Paraná, ela sempre foi uma moça batalhadora e, por perder o pai ainda adolescente e ter uma mãe doente, apesar de ser a caçula de quatro irmãos, sempre precisou se virar sozinha, situação que a transformou em uma mulher forte e determinada. “Sempre coloco muita dedicação em tudo que faço”, revela.

Da década de 90 para 2021, Nena, que chegou como uma profissional da área de editoração eletrônica, quando jornal ainda era feito em linotipo, viu a empresa passar por inúmeras transformações, porém, nunca deixou de acompanhar as mudanças e evoluir junto. De início, era digitadora, passando para paginadora e, agora, atua prestando serviço de diagramadora.

No início da década de 90, Nena em sua primeira foto feita no jornal – Foto: Arquivo Pessoal

“Eu falo que só estou aqui, porque acompanhei todas as mudanças, afinal, o jornal mudou muito. A gente teve alterações na parte gráfica, vários projetos, mudanças nos programas, mas graças a Deus, sempre me adaptei.”

Memórias

Do passado de mais de três décadas dedicadas ao LIBERAL, ela guarda boas recordações, como quando chegou e o jornal era fisicamente metade do que é hoje.

Também em início de carreira, a colaboradora mais antiga do jornal – Foto: Arquivo Pessoal

“A editoração eletrônica no LIBERAL começou com a minha chegada. Me lembro que assim que comecei eu e doutor Jessyr abrimos as caixas com os computadores. Ele ficou encantado com todas as possibilidades que aquela máquina poderia trazer ao jornal, como de fato trouxe”, recorda.

Os diretores do LIBERAL são muito empenhados em continuar com o jornal. Eles gostam demais dessa empresa, que é o legado que o doutor Jessyr deixou e que dona Joyce mantém. O LIBERAL é um jornal que evoluiu com o tempo. Diminuiu o impresso, mas aumentou o site, produz revistas maravilhosas, tem as rádios, enfim. O jornal acompanhou todas as mudanças que aconteceram nos últimos anos, ele não ficou parado, por isso ele está aqui até hoje e vai fazer 70 anos mais forte do que nunca.”

Nena

Outro momento marcante para Nena foi a chegada com festa da nova impressora. “Foi quando o jornal passou a imprimir páginas coloridas e até hoje ela é muito importante, porque ela não roda apenas o LIBERAL, mas também outros jornais”, explica ela, que considera o equipamento o “coração do jornal.”

Vendo o lado bom. Desde que iniciou no LIBERAL, Nena nunca havia trabalhado em casa, algo que aconteceu entre os meses de março de 2020 a julho de 2021 devido às restrições provocadas pela pandemia. Com todo o clima de medo e insegurança do período, a diagramadora também precisou lidar com a morte da mãe, dona Gertrudes Gonçalves Pinto, falecida em setembro desse ano.

Nena, a mãe e o gato Fred, companhias do home office durante a pandemia – Foto: Arquivo Pessoal

“Foi um ano muito difícil para mim, porque vi minha mãe piorando a cada dia. Por outro lado, o fato de estar em casa me possibilitou ficar mais perto dela em seus últimos dias. Por isso, eu encaro essa passagem dela como uma maneira de não vê-la mais sofrer. É uma forma de olhar as coisas pelo lado positivo.”

70 Anos de Liberal

Nena não esconde de ninguém a paixão que tem pelo LIBERAL. Basta dar uma rápida passagem por suas redes sociais para comprovar isto. “Sinto orgulho de ter tanto tempo de serviço prestado, hoje em dia a gente não vê mais isso, eu acho uma pena porque você não cria laço, não constrói uma história.”

Inclusive, para o futuro, o desejo da profissional é continuar fazendo história junto com a empresa. “Espero continuar aqui, passando por mais transformações, evoluindo e crescendo junto ao LIBERAL. Por mais 30 anos está de bom tamanho”, brinca.