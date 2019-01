Praia dos Namorados tem nova iluminação e sinalização

A Prefeitura de Americana continua realizando em 2019 os serviços para a revitalização da orla da Praia dos Namorados e, após o recapeamento asfáltico feito nos últimos dias de 2018, está fazendo em uma das principais ruas do bairro novas sinalizações de trânsito, além da conclusão das instalações dos novos postes de iluminação com lâmpadas led. De acordo com a equipe da Unidade de Trânsito e Sistema Viário, todas as sinalizações de solo devem ser concluídas na próxima semana, caso não chova.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“Tanto as ações de iluminação quanto a obra na orla da Praia são fruto de grande esforço da nossa administração. No caso da primeira, conseguimos criar a CIP (Contribuição para Iluminação Pública) e estamos investindo com recursos próprios na troca de lâmpadas em toda a cidade. No caso da orla, a retomada da obra foi uma conquista do equilíbrio financeiro da cidade. Estamos próximos de ter um espaço completamente revitalizado”, destacou o prefeito Omar Najar.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Fernando Giuliani, acompanhou os serviços e enalteceu as melhorias. “70% da pintura de trânsito de solo já foi concluída e incluem lombofaixas, faixa contínua e tracejada e vagas para deficientes e idosos. A orla também já está com nova iluminação e pretendemos fazer ainda limpeza, jardinagem e instalação de materiais necessários, como lixeiras e placas informativas. Queremos resgatar e oferecer novamente à população o ponto turístico que a Praia dos Namorados possuía há muitos anos”, disse.

Até o momento, foram feitos os serviços de recape em 13 mil metros quadrados da orla, instalações das lombofaixas, ampliação das galerias pluviais, manutenção nas bocas de lobo e revitalização da ciclovia. Ao todo, foram investidos R$ 2,9 milhões no local, provenientes do convênio firmado entre a prefeitura e o Ministério do Turismo.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.