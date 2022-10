Praça Vó Palmira recebe festa à fantasia para o Dia das Crianças, em Americana

Local terá atividades na quarta-feira, no Jardim Nossa Senhora do Carmo - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Praça Vó Palmira, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, em Americana, recebe na quarta-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças, a segunda edição da Festa das Crianças à Fantasia. Com apoio do Grupo Liberal, o evento é gratuito e premiará a melhor caracterização entre os participantes. A festa tem início a partir das 10 horas.

A ação contará com muitas brincadeiras e gincanas nostálgicas propostas por monitores, como dança das cadeiras, corrida do saco, pula corda e cabo de guerra. “Nós vamos fazer atividades para brincar mesmo, suar, é para criança ser criança”, diz o produtor do evento, Ronaldo Britto, da Entretenimento Cultura.

O evento também conta com uma área de alimentação com diversos food trucks para as famílias que optarem por passar o dia curtindo a festa. As comidas que estão no cardápio remetem à infância, como sorvete, lanche de pernil, churros e raspadinha.

Além das brincadeiras, que serão propostas por monitores do evento e dos brinquedos que já existem na praça, a Festa das Crianças ainda terá cama elástica, pintura facial e pipoca gratuita aos visitantes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante o dia, o evento terá muita música com a presença dos DJs da Rádio Gold (FM 94,7), aula de zumba e grupos de dança flashback e a Galera do Passinho para animar os pais presentes no fim da tarde.

O evento também tem apoio da Prefeitura de Americana, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Obras e da Secretaria de Meio Ambiente, que fará uma intervenção artística com painéis feitos com materiais recicláveis.

A expectativa da organização é receber cerca de mil pessoas no evento. “Eu acredito que vai ser bem legal. Depois de dois anos de pandemia a gente percebe a movimentação, a galera está saindo em peso”, completa Ronaldo.

*Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira