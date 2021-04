Praça tem lixo, roupas velhas e galhos espalhados

A repositora Maria Ângela Moia, de 73 anos, que passa com frequência pela Praça Luís Boni, conhecida como “Praça do Coreto”, no Jardim Ipiranga, em Americana, procurou o LIBERAL para reclamar sobre a má conservação do local.

Uma das queixas é em relação aos galhos espalhados pelo local. A repositora diz que há mais de dois meses a prefeitura realizou poda das árvores e deixou os restos espalhados pelo chão.

Praca Luiz de Boni no coreto na Av Armando Salles de Olivira

Além disso, no coreto há roupas velhas abandonadas e lixos que são dispensados pela própria população.

Recentemente, ela relatou ter levado um sobrinho de 9 anos para andar de bicicleta no local e ele se machucou com os galhos.

“É um grande absurdo essa situação. A gente paga nossos impostos e encontra esse descaso na praça”, reclama a repositora.

A Prefeitura de Americana foi questionada pelo LIBERAL sobre possíveis soluções na praça para os impasses apontados por Maria Ângela, mas até a publicação desta reportagem não se posicionou.

