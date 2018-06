Praça no Zanaga terá pista de skate até o final do ano

A Praça de Esportes Roberto Polatti, no Antônio Zanaga, em Americana, receberá uma pista de skate até o fim do ano, conforme informações da prefeitura, que já licitou a construção do espaço e a reforma de outros pontos da praça. Apesar de sair do papel agora, a pista é uma ideia antiga e esperada por dezenas de jovens que praticam o esporte no bairro.

De acordo com informações da Administração, a pista de skate será construída sobre a quadra de concreto que já existe no local. O espaço tem 600 metros quadrados. Também de acordo com a prefeitura, já existe vencedora para a licitação, mas ainda é possível que concorrentes entrem com recurso até terça. A construção deve ser iniciada ainda em junho e tem prazo de 150 dias para conclusão. Serão investidos R$ 473 mil, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB). Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um dos articuladores para que a pista saísse do papel foi o vereador Juninho Dias (MDB), que relatou ter iniciado os pedidos antes mesmo de ter sido eleito parlamentar. “Como todos sabem, minha família tem um projeto esportivo na cidade, e eu procurei a Secretaria de Esportes, que na época o secretário era o vice-prefeito Roger Willians. Coloquei que o ginásio precisava de melhorias e que tem um espaço que poderia receber uma pista de skate, porque o bairro já tem uma escolinha de skate, mas não tem o espaço”, contou o vereador.

Juninho disse que, em um primeiro momento, o então secretário disse que a cidade não tinha condições financeiras, e que tentaria articular a emenda parlamentar. “Depois, o outro secretário, Edilson Bissoli, queria tapar a piscina para fazer a pista ali, mas a população e eu fomos contrários. Como tinha duas quadras, sugerimos fazer na de concreto. O ginásio do Zanaga é o maior da cidade, então colocando essa pista vai ser uma opção de entretenimento para tirar essas crianças da rua”, afirmou o parlamentar.