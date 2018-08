Praça no Jaguari é entregue sem iluminação

A revitalização de uma área de lazer no Jaguari, em Americana, deveria, mas não agradou a todos os moradores da região. A obra, executada por uma empresa privada como contrapartida proposta pela instalação de empreendimentos imobiliários, foi entregue há quase dois anos, mas não tem iluminação, que ficou a cargo da prefeitura.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo a dona de casa Sheila Flose, o problema faz com que as famílias não possam desfrutar do espaço como deveriam. “Tem banco, brinquedo e árvore. Seria um lugar muito gostoso para frequentar, especialmente à noite, se houvesse iluminação. Nenhum poste foi colocado. A única luz que tem lá é a da subestação de energia que fica ao lado. Isso espanta as famílias e atrai quem quer usar drogas, por exemplo”, afirmou nesta quinta-feira.

A Prefeitura de Americana afirmou que Secretaria de Obras e Serviços Urbanos fará estudos “visando a iluminação” e que foi feita visita ao local. A nota, no entanto, ressalta que a execução “depende de disponibilidade financeira”. Nenhum prazo foi fixado.

