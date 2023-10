Praça do Jardim Brasília, em Americana, terá Festa das Crianças neste domingo

A Praça Manoel Françoso, no Jardim Brasília, em Americana, recebe neste domingo (29) a Festa das Crianças, a partir das 9h. O local fica na Avenida Gioconda Cibin. Além de brincadeiras educativas, haverá sorteio de livros e distribuição de mudas e sementes.

Ação realizada na Praça Manoel Françoso no Dia da Árvore – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

O evento é aberto ao público e realizado pelo movimento Ações Sementinhas e a Ambrata (Associação dos Moradores dos bairros Jardim Brasília e Terramérica), com o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente.

A Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura vai distribuir mudas, sementes e materiais educativos, expor mascotes ambientais e promover jogos educativos com reaproveitamento de resíduos.

Piquenique comunitário, contação de histórias, pintura facial, brinquedos e circuito no jardim sensorial da praça também estão na programação.

O evento também contará com sorteio de exemplares do livro “O gigante e o vento”, publicado com o apoio da empresa Papirus. De autoria de Edna Nardi Mendes Camilo, o livro será utilizado para ações educativas e de sensibilização sobre a preservação e cuidados com as árvores, segundo explicou a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Kátia Birke.

“Será uma grande comemoração das crianças, envolvendo os moradores e familiares para a confraternização do mês da criança. A Praça Manoel Françoso é um espaço importante para a preservação da natureza e o movimento Ações Sementinhas, idealizado pela Edna Nardi Mendes Camilo, é parceiro, juntamente com a Ambrata, nas ações de educação ambiental”, diz o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.