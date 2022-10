Praça de Esportes do São Manoel, em Americana, será revitalizada

A Prefeitura de Americana vai revitalizar a Praça de Esportes do São Manoel, que possui um histórico de problemas estruturais. O Executivo abriu na última quarta licitação para a contratação da empresa que ficará responsável pelos trabalhos.

Prefeitura busca alternativas para revitalizar o local desde 2020 – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O serviço inclui a construção de um campo de areia; a recuperação da quadra esportiva, com direito a troca das tabelas de basquete e das redes as traves de futebol; instalação de novo piso na área externa; e fechamento do espaço com alambrado e mourões de concreto.

As obras têm custo estimado em R$ 343,4 mil, dos quais R$ 286,5 são fruto de um repasse federal. Os outros R$ 56,9 mil seriam investidos pela própria administração. Interessados em participar do processo licitatório devem apresentar suas propostas no dia 11 de novembro, no Paço Municipal.

A prefeitura busca alternativas para revitalizar o local pelo menos desde 2020, quando o LIBERAL noticiou a situação.

À época, a reportagem se deparou, inclusive, com um colchão no meio da quadra, além de lixo. Moradores apontaram que o local servia como ponto de tráfico.