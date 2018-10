Praça de Esportes do Jardim Ipiranga é furtada

A Praça de Esportes Aristides Pisoni, que fica no Jardim Ipiranga, em Americana, foi invadida e furtada no final de semana. Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), toda a fiação elétrica interna e externa do local foi levada. Ninguém foi preso. A Secretaria de Esportes informou que já deu entrada nos trâmites para a contratação emergencial de uma empresa para fazer os reparos. Até lá, as atividades noturnas no espaço estão suspensas.

De acordo com o guarda civil Adenilson, um funcionário chegou para trabalhar por volta das 7h desta segunda-feira (29) e notou que uma janela havia sido removida. Ao inspecionar o imóvel, constatou que bandidos haviam levado a fiação da caixa interna e externa, desde o poste até a caixa central de força. No total, foram removidos 48 metros de fios. Foto: Guarda Civil/Divulgação

Diariamente, a Praça de Esportes do Jardim Ipiranga recebe entre 70 e 120 pessoas, dependendo das atividades realizadas. Segundo a Prefeitura de Americana, enquanto o reparo não for concluído, estão mantidas apenas as atividades da equipe de ginástica rítmica, que são realizadas durante o dia e não são prejudicadas pela falta de energia elétrica. Entre 18h30 e 21h30, a quadra é utilizada para treino de futsal. Essa atividade está suspensa temporariamente.

“Já estamos providenciando a cotação. Nossa expectativa é de que a reinstalação da fiação elétrica seja realizada ainda esta semana. Mas tudo isso ainda depende de alguns trâmites”, avaliou o subsecretário Abimael Valadares.

O Grupo Liberal mostrou que, entre janeiro e setembro, a Prefeitura de Americana gastou R$ 156 mil em reparos na rede elétrica por conta de atos de vandalismo contra prédios públicos.