Praça Comendador Müller é tomada por moradores de rua

Comerciantes que trabalham na principal praça de Americana, a Comendador Müller, no Centro, reclamam da quantidade de moradores de rua no local, relatando casos de intimidação aos clientes, quando os mesmos são abordados por indivíduos que pedem dinheiro, e revelando que barracas que são montadas para acampamento durante a noite.

Dois proprietários de estabelecimentos na praça, que pediram para não serem identificados, afirmam que a clientela diminui, principalmente à noite, sendo que a preocupação é justamente com o final de ano, quando o comércio funciona em horário especial e a expectativa é de maior movimento.

“A cada dia está mais complicado trabalhar aqui na Praça Comendador Müller, o número de mendigos, usuários de drogas e andarilhos é grande e está aumentando. Os clientes estão na mesa e são abordados por pedintes e, quando o cliente não dá dinheiro, esse pessoal fica bravo, porque muitos estão drogados ou bêbados e a maior parte deles anda com arma, eles andam com facas, estiletes, facão. Eu mesmo presenciei”, relatou o comerciante.

Foto: Divulgação

Ele reclama também da falta da presença de autoridades policiais no local e, principalmente, de abordagens, já que, mesmo quando uma viatura da Gama (Guarda Municipal de Americana) permanecia na praça durante determinado período, há cerca de um mês, segundo o denunciante, poucas vezes os moradores de rua eram abordados para alguma averiguação.

A Prefeitura de Americana informou que a Gama “mantém 24 horas uma equipe para proteção nas praças públicas e calçadão”, ressaltando que a orientação é que, em caso de ameaça ou algo semelhante, as pessoas acionem a patrulha da área central ou liguem no telefone 153, na sede da autarquia. Não foi informado se haverá algum tipo de reforço no patrulhamento e nem mesmo o que pode ser feito no caso dos moradores de rua e das barracas montadas na praça, principal motivo das reclamações dos comerciantes.

Na semana passada, a Secretaria de Meio Ambiente de Americana firmou uma parceria com o Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) para a revitalização da praça, que receberá serviço de jardinagem, calçamento, manutenção de lixeiras, bancos e aparelhos de ginástica. Os serviços têm previsão de conclusão em 60 dias.

Segurança

O problema envolvendo os moradores de rua na praça e no calçadão de Americana não preocupa apenas comerciantes. O dentista Éder Rocha Ferreira, de 37 anos, morador de um edifício nas imediações da praça e que possui seu consultório também na área central, afirma que, diante do abandono e da falta de segurança, evita o espaço.

“Posso te dizer com propriedade: não é um local adequado para você fazer um passeio, nem de dia e nem de noite. Usuários de drogas ficam ali, já presenciei de dia, inclusive, então não é um local que eu frequentaria junto com a minha família”, afirmou Ferreira.

Ele explica ainda que, recentemente, conversando com um morador de rua já conhecido na praça, questionou sobre o motivo de tanta gente estar ali na praça e que ouviu que muitos vieram de outras cidades, após serem expulsos dos lugares que ocupavam. Segundo ele, as pessoas vinham de Sumaré e Campinas.