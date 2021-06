Praça Comendador Muller acumula reclamações

A Praça Comendador Muller, no Centro de Americana, acumula reclamações sobre a escada que leva até a fonte d’água. De acordo com um comerciante do local, que preferiu não revelar o nome, as pedras da calçada ao redor da escada têm saído do lugar. Ele conta que uma pessoa tropeçou e se acidentou na última semana.

Queixa de comerciante é baseada na condição do piso que leva à escada da fonte d’água – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A escada não possui acessibilidade, como uma rampa, corrimão ou faixas antiderrapantes. O denunciante também diz que o vento leva a água da fonte para a escada, o que contribui para provocar outros acidentes no local, que fica úmido.

Além disso, segundo o comerciante, “o banheiro público fica fechado à noite e o pessoal utiliza a praça de banheiro. Quantas vezes chegamos para trabalhar e precisamos lavar nosso espaço”.

Apesar dos problemas, ele elogiou o cuidado da prefeitura com a praça, já que é limpa diariamente, mas cita que é realizado apenas o visível aos olhos.

A Prefeitura de Americana foi questionada, mas não informou ao LIBERAL quais medidas seriam tomadas.

