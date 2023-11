Praça com mato alto gera reclamação em Americana

Um morador de Americana que diariamente faz caminhada em torno da Praça Romeu Sturari, na Vila Santa Catarina, reclama dos transtornos causados pelo mato alto.

Moradores dizem que chamaram prefeitura para resolver o problema, mas não foram atendidos – Foto:

De acordo com ele, uma pessoa que reside ao lado da praça disse que tanto ele como outros vizinhos entraram em contato com a prefeitura solicitando a capinação e limpeza do local, mas até o momento não foram atendidos.

O LIBERAL esteve na área e confirmou a denúncia. O mato alto chega a encobrir os bancos.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente informou que o serviço de limpeza já consta na programação e deve ser realizado ainda nesta semana.

Em 2018, a praça foi revitalizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e os alunos do curso de aprendizagem do Senac. Recebeu novos bancos, lixeiras, jardinagem, pintura de guia e limpeza.