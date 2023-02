Postos de coleta na região arrecadam doações para vítimas do litoral norte

O temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo no último final de semana já deixou mais de 1,7 mil pessoas desalojadas (que precisaram deixar suas casas e foram para a residência de amigos ou parentes) e 766 desabrigadas (que perderam suas casas e não têm para onde ir), segundo balanço do governo estadual. Até o momento, foram confirmadas 48 mortes.

Para ajudar as vítimas, as unidades do Sesi e Senai de todo o Estado de São Paulo e da rede de farmácia USI Para Todos abriram postos de arrecadação de mantimentos e itens de higiene pessoal e de limpeza. O que for coletado será levado para atender às famílias nas áreas afetadas.

Unidades da rede USI Para Todos recebem doações em Americana e Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em Americana, as doações do Sesi e Senai podem ser entregues na unidade do Senai, na Avenida Brasil, 2.801. “Acredito que a arrecadação ocorra dentro desse mês de fevereiro e depois tudo será destinado às pessoas necessitadas”, afirma Marcelo Virgílio, diretor do Senai de Americana e Sumaré.

As unidades da rede de farmácia USI de Americana e Santa Bárbara também iniciaram uma campanha solidária para ajudar as vítimas do litoral norte.

“Estamos arrecadando material de limpeza e de higiene e água potável, que serão repassados para os Fundos Sociais de Solidariedade das cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião. Os fundos já foram contatados e estão aptos para a distribuição dos materiais para as famílias mais necessitadas”, explica Guilherme Biagi, proprietário da rede USI ParaTodos.

Doações serão enviadas aos Fundos Sociais de Solidariedade de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em Americana, os produtos podem ser entregues nos postos de coleta das unidades localizadas na Avenida Paulista, 239 no Jardim Colina; e na Rua Fortunato Faraone, 148, no Jardim Girassol. Na cidade de Santa Bárbara, a farmácia fica na Avenida Tiradentes, 330, na Vila Mac Knight.

Também em Americana, o tenente-coronel Adriano Daniel, comandante do 19° BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), colocou à disposição os órgãos vinculados ao batalhão para arrecadação de mantimentos e produtos de higiene pessoal e de limpeza, bem como litros de água.

As doações podem ser entregues na 1ª Companhia da PM, na Praça Comendador Muller, 78, no Centro; na Força Tática, no Antônio Zanaga; e em outras unidades da Polícia Militar de Americana, Santa Bárbara, Cosmópolis e Engenheiro Coelho. “Assim que a gente reunir as doações, vamos providenciar a logística para enviar para o litoral”, conclui o comandante.