Posto no pós-Anhanguera recebe etanol e limita R$ 60 por carro

Mais um posto de Americana recebeu 10 mil litros de etanol no começo da tarde desta segunda-feira (28). O estabelecimento, localizado na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, 3.400, na pós-Anhanguera, está abastecendo as bombas para atender motoristas que estão desde as 3 horas da madrugada na fila.

A costureira Glória Pilotto, 49 anos, aguarda pelo abastecimento desde as 7 horas. De acordo com ela, funcionários disseram que cada motorista poderá abastecer no máximo R$ 60 por veículo. “Mesmo assim, acredito que nem todos serão atendidos”, declarou.

O LIBERAL entrou em contato com 34 postos de combustível em Americana. Apenas nove deles atenderam as ligações e só dois aguardavam a chegada de etanol – no pós-Anhanguera e no Cariobinha. No período da manhã, um posto na Rua Washington Luiz, no Centro, disse que também receberia o produto, porém, a informação foi desmentida no período da tarde.