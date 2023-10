A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para investigar o posto de combustíveis AGA, na Avenida Abdo Najar, no Nova Americana, por usar bombas que estavam lacradas pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

Para abastecer, posto serrou parte dos gatilhos das bombas, driblando o lacre – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Para conseguir abastecer, o estabelecimento serrou parte dos gatilhos das bombas, driblando o lacre.

De acordo com a secretaria, a inscrição estadual do posto está cassada desde 27 de setembro de 2023, em virtude de um indeferimento de pedido de alteração cadastral.

A denuncia partiu do vereador e presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (sem partido), que na manhã desta quarta-feira (18) constatou que os frentistas estavam trabalhando normalmente, mesmo com o lacre nas bombas.

“Eu vi o posto funcionando e me lembrei que ele estava lacrado. Recebi a denúncia, vim constatar e os funcionários me disseram inicialmente que o posto não estava funcionando, mas mexendo no lixo encontrei várias notas dos abastecimentos”, contou.

Notas foram apreendidas junto de computadores nesta quarta-feira – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Durante as buscas em um escritório do estabelecimento, a Polícia Civil encontrou outras notas, diárias, com possíveis lucros obtidos por cada frentista, bem como dados de fechamento de caixa. As notas foram apreendidas junto de computadores.

Perícia técnica será realizada

“Nós vamos fazer uma perícia técnica para ver se tem algum dispositivo com as bombas. Há suspeita de manipulação. O que já dá para ver é que nove das 12 pistolas das bombas estão danificadas, sendo que a venda de combustíveis estava proibida”, disse o delegado Filipe Rodrigues de Carvalho.

Ainda segundo ele, não está descartada a possibilidade de lavagem de dinheiro.

Após intermédio de uma funcionária, o LIBERAL conversou com Agnaldo Braga, que se disse proprietário apenas da conveniência do local.

Segundo ele, o posto foi vendido há dois anos para um grupo, não revelado, mas problemas burocráticos levaram à lacração.

“O posto não tem nada errado na ANP [Agência Nacional do Petróleo], não tem combustível errado, nada disso aí. Eles compraram o posto de mim e a Receita do Estado quer saber a origem do dinheiro. Eles precisam declarar porque eu já declarei o valor. Mas não tem nada irregular, quem falou isso foi o fiscal que veio lacrar”, justificou.

A Polícia Civil, por sua vez, afirmou que o posto e a conveniência são de propriedade de Agnaldo, já que têm o mesmo CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), comprovado nas notas.

O local não foi lacrado, mas segue proibido de vender combustíveis.