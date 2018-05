Posto na Abdo Najar recebe 22 mil litros de etanol

Um posto localizado no fim da Avenida Abdo Najar, em Americana, recebeu por volta das 14h30 desta segunda-feira (28) 22 mil litros de etanol. A reportagem do LIBERAL esteve no local por volta das 17h30 e constatou longa fila no entorno do estabelecimento. De acordo com relatos dos motoristas, o tempo de espera no local para chegar à bomba é de cerca de 1h.

O Auto Posto P4 fica próximo ao acesso para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), sentido Avenida Cillos. O litro do combustível é vendido a R$ 2,99 e os responsáveis não souberam informar quanto tempo o novo estoque irá durar.

Outros

Além deste, o LIBERAL encontrou combustíveis em outros quatro estabelecimentos nesta segunda: no bairro Cariobinha (Rua São Simão, 135), onde cerca de 500 carros fariam fila no fim da manhã), pós-Anhanguera (Avenida Comendador Thomaz Fortunato, 3.400), onde o abastecimento foi limitado a R$ 60 por pessoa, no Graal da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste, e no Supermercado Pague Menos, em Nova Odessa, na Avenida Ampélio Gazzetta.