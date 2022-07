Posto do Sebrae no Zanaga é inaugurado

Objetivo da instalação do novo posto é facilitar o acesso da população ao serviço

Foto: Dener Chimeli - Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana inaugurou, na sexta-feira, 22, o novo posto de atendimento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) do município, instalado na sede da Administração Regional do bairro Antonio Zanaga.

O “Sebrae Aqui” do Zanaga é a unidade de número 434 da entidade e a segunda de Americana. O programa oferece atendimento presencial a empreendedores, com orientação individual e coletiva para o fomento dos pequenos negócios locais.

O objetivo da instalação do novo posto na região do Zanaga é facilitar o acesso da população ao serviço, evitando grandes deslocamentos da população que mora e trabalha na região do pós-Anhanguera à região central.

“Fico muito contente de poder inaugurar esse posto, que representa nossa promoção de um ambiente mais favorável para o surgimento de novas empresas e o crescimento das empresas já instaladas no município”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

A unidade conta com a parceria de entidades como Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Sinditec (Sindicato da Indústrias de Tecelagem), Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana), Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), que foram representadas na solenidade.