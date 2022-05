Poste no Mirandola é trocado após questionamento

O poste estava com a base quebrada há cerca de dois meses, sendo sustentado por dois pedaços de madeira

Após questionamento do LIBERAL, a CPFL Paulista trocou na manhã desta quarta-feira um poste quebrado na entrada do Jardim Mirandola, na altura do número 451 da Estrada da Servidão Bom Recreio, que liga a Avenida Nossa Senhora de Fátima ao bairro.

O poste estava com a base quebrada há cerca de dois meses, sendo sustentado por dois pedaços de madeira presos com partes metálicas, serviço realizado pela própria companhia na terça para evitar que a estrutura caísse.

Poste era sustentado por dois pedaços de madeira antes de ser trocado – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No mesmo dia, a reportagem questionou a companhia sobre a troca e expôs a preocupação de comerciantes e moradores da região.

De acordo com o autônomo Samir Mahmoud, 58, que tem uma padaria próxima ao local, o poste foi quebrado depois de um caminhão colidir.

Ao todo são quatro estruturas que estão instaladas quase no meio da via. Antes, os postes ficavam no meio da estrada em canteiros, que hoje já não existem mais.

Segundo moradores, depois da mudança de posição, as colisões são constantes.

